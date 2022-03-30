Собянин выделил 7 миллиардов рублей на программы поддержки малого и среднего бизнеса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные власти решили выделить семь миллиардов рублей на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что выделенные средства будут направлены на обеспечение льготного кредитования предпринимателей.

— Ожидается, что в рамках этих программ субъектам МСП будет выдано свыше восьми тысяч льготных кредитов на общую сумму порядка 90 миллиардов рублей, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что для предпринимателей будет работать столичная программа льготного кредитования. Займы по ставке до 15 процентов на увеличение оборотных средств и инвестиции смогут получить представители малого и среднего бизнеса из любой сферы экономики.

Субсидирование процентной ставки продлится 12 месяцев. Максимальный размер кредита составит 50 миллионов рублей.

Планируется, что программа окажется востребованной у организаций из сегмента массового спроса. В пресс-службе добавили, что программа льготного кредитования на инвестиции реализуется вместе с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.

Она нацелена на субъекты МСП, которые реализуют инвестиционные программы в сферах науки, информационных технологий и промышленности. Максимальный размер кредита — 300 миллионов рублей. Ставка для заемщика составит 5,5 процента для малых и семь процентов для средних предприятий, что более чем в три раза ниже текущих рыночных ставок.