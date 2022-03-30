Малыш капуцина-плаксы родился в Московском зоопарке
В Московском зоопарке появился на свет детеныш капуцина-плаксы. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоосада в среду, 30 марта.
Малыш родился у самца Матроса и самки Нори. Большую часть времени детеныш пары пока находится на спине матери.
— Капуцины-плаксы, или траурные капуцины, получили столь невеселое название из-за своего протяжного крика, напоминающего плач ребенка. На самом же деле эти зверьки грустить не любят: они очень активны, любопытны и общительны, — пояснила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Она пригласила понаблюдать за редкими животными, занесенными в Международную Красную книгу, в павильоне «Дом обезьян» на новой территории зоосада. По словам Акуловой, в павильоне живут шесть особей: самец Матрос, самки Нори и Смолли, два подросших детеныша и новорожденный малыш. Генеральный директор отметила, что Нори еще молода, поэтому ухаживать за крохой ей помогают другие члены семейства.
Пол детеныша пока неизвестен, так как самка не отпускает его от себя. Когда ему исполнится четыре месяца, специалисты проведут осмотр, установят его пол и дадут ему имя, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Накануне стало известно, что в Московском зоопарке также родились два детеныша львинохвостого макака.