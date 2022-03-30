Малыш капуцина-плаксы родился в Московском зоопарке

Фото: Telegram / Московский зоопарк

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В Московском зоопарке появился на свет детеныш капуцина-плаксы. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоосада в среду, 30 марта.

Малыш родился у самца Матроса и самки Нори. Большую часть времени детеныш пары пока находится на спине матери.

— Капуцины-плаксы, или траурные капуцины, получили столь невеселое название из-за своего протяжного крика, напоминающего плач ребенка. На самом же деле эти зверьки грустить не любят: они очень активны, любопытны и общительны, — пояснила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Она пригласила понаблюдать за редкими животными, занесенными в Международную Красную книгу, в павильоне «Дом обезьян» на новой территории зоосада. По словам Акуловой, в павильоне живут шесть особей: самец Матрос, самки Нори и Смолли, два подросших детеныша и новорожденный малыш. Генеральный директор отметила, что Нори еще молода, поэтому ухаживать за крохой ей помогают другие члены семейства.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Пол детеныша пока неизвестен, так как самка не отпускает его от себя. Когда ему исполнится четыре месяца, специалисты проведут осмотр, установят его пол и дадут ему имя, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что в Московском зоопарке также родились два детеныша львинохвостого макака.