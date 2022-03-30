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ВОЗ назвала COVID-19 последней пандемией в истории человечества

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
ВОЗ назвала COVID-19 последней пандемией в истории человечества
Фото: I, Yann / CC BY-SA 3.0

Коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. Об этом в среду, 30 марта, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

— Совершенно ясно, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. Эта напасть стала больше, чем просто кризис здравоохранения, — отметил он.

Гебрейесус отметил, что пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни более шести миллионов человек, а также разрушила благополучие людей и работу системы здравоохранения. По словам представителя ВОЗ, из-за эпидемии в этом веке впервые в мире наблюдается увеличение числа бедного населения.

Он не рискнул назвать сроки завершения пандемии, однако призвал вынести из этой ситуации уроки. Среди них Гебрейесус назвал расширение производства вакцин, а также порекомендовал сосредоточить внимание на создании передовых систем здравоохранения на базовом уровне. Кроме того, он убежден, что мир нуждается в продвинутой системе раннего предупреждения о начале пандемии, пишет ТАСС.

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29 марта заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков дал прогноз, что пандемия коронавируса в мире продлится еще около полутора лет. Вирусолог считает, что в настоящее время главная угроза исходит из КНР, где наблюдается рост уровня заболеваемости COVID-19.

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