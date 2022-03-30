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Москвичи выберут названия для 15 станций метро и 13 улиц

Анастасия Колоскова

Город
Москвичи выберут названия для 15 станций метро и 13 улиц
Фото: Unsplash
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Потаповская Роща Карта всех событий

Второй этап голосования по поводу выбора названий для 15 станций столичного метро и 13 улиц и бульваров, которые появятся в городе в ближайшие годы, стартовал в рамках проекта «Активный гражданин». Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В рамках первого этапа, завершившегося в прошлом месяце, участники в свободной форме предлагали свои варианты названий для улиц и станций. Теперь участникам голосования нужно будет выбрать наиболее понравившиеся варианты из тех, что предложили горожане.

В рамках первого этапа активные горожане прислали около 4,5 миллиона мнений. Участниками каждого из голосований стали в среднем около 180 тысяч человек.

Свыше 200 тысяч человек проголосовали за название станции метро в ТиНАО между улицей Потаповская Роща и улицей Александры Монаховой. В финал вышли варианты «Купринская» и «Потапово».

Самыми популярными названиями для новой станции метро возле Педагогической улицы оказались «Дендропарк» и «Липецкая». Также москвичи выберут названия для строящихся станций Троицкой, Бирюлевской, Люблинско-Дмитровской, Арбатско-Покровской, Сокольнической и Рублево-Архангельской линий метрополитена, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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