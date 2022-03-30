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В Подмосковье запущено голосование по качеству питания в школьных столовых

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье запущено голосование по качеству питания в школьных столовых
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Родители учащихся подмосковных школ могут дать оценку питанию в столовых образовательных учреждений. Как рассказали в Минобразования региона, в области началось соответствующее голосование.

Принять участие в опросе можно на Школьном портале. Подобный опрос проводится уже в третий раз — в последнюю неделю учебного периода.

Помимо этого, поделиться своим мнением о качестве еды в столовых могут сами школьники. Для этого во всех образовательных учреждениях области установлены две урны, куда ученики могут положить записки с положительной или отрицательными оценками.

Кроме того, в регионе реализуется проект «Родительский контроль», в рамках которого можно прийти в столовую школы и попробовать местную еду, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее стало известно, что пельмени могут включить в состав меню в школах Московской области. Губернатор поручил проработать данный вопрос с Роспотребнадзором. Он добавил, что необходимо строго следить за качеством пельменей и использовать качественную продукцию сертифицированных компаний.

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