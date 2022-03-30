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Началась регистрация на Тотальный диктант

Георгий Соланович

Общество
Началась регистрация на Тотальный диктант
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Регистрация для всех желающих написать Тотальный диктант началась 30 марта. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Тотальный диктант — ежегодная акция, направленная на повышение уровня языковой грамотности. Принять участие в нем могут как россияне, так и иностранцы.

— Проведение Тотального диктанта ежегодно мотивирует сотни тысяч людей на повышение уровня своей грамотности и изучение русского языка. Сейчас это особенно важно, — заявила руководитель Тотального диктанта Ольга Ребковец.

В день проведения акции, 9 апреля, будет работать около 2000 площадок для очного написания диктанта. Кроме того, свою грамотность можно будет проверить с помощью компьютера или телефона онлайн или же дома, но на бумажном бланке. Четыре части текста участники смогут написать в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 по московскому времени.

Результаты диктанта появятся на сайте проекта в личных кабинетах участников после 12 апреля.

На портале «Узнай Москву» с 16 по 22 апреля пройдет пятый краеведческий диктант «Московский код». В ходе него участникам зададут 20 вопросов об истории города, памятных датах, известных архитекторах и их творениях.

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