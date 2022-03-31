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Надгробный памятник Корнея Чуковского отреставрируют на Переделкинском кладбище

Анастасия Колоскова

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Надгробный памятник Корнея Чуковского отреставрируют на Переделкинском кладбище
Фото: Михаил Озерский / РИА Новости
Россия, Москва, поселение Внуковское, квартал № 1, Переделкинское кладбище Карта всех событий

Специалисты приведут в порядок надгробие на могиле известного поэта, переводчика и литературоведа Корнея Чуковского, которая находится на Переделкинском кладбище и является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, в рамках комплексной работы по сохранению архитектурно-художественных надгробий в Москве в этом году запланирована реставрация более 70 объектов. Также ведется разработка проектов по реставрации захоронений, запланированных на будущие годы.

— Среди них и могила Корнея Ивановича Чуковского. Его роль в развитии отечественной литературы сложно переоценить, — отметил Алексей Емельянов.

Он добавил, что реставрационные работы начнутся в 2023 году.

На могиле Корнея Чуковского установлена стела из гранита, на поверхности которой находится надпись из накладных букв черного цвета: «Корней Чуковский». Помимо самого поэта, здесь похоронены его супруга Мария Борисовна Чуковская и дочь Лидия Корнеевна Чуковская. Три памятника стоят на общем постаменте, перед которым расположены гранитные цветочницы. Место семейного захоронения вымощено гранитными плитами и огорожено парапетом, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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