Онищенко сообщил, что пандемия коронавируса не будет последней в мире

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Эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал заявление главы ВОЗ о том, что COVID-19 будет последней пандемией в истории человечества.

По словам Онищенко, подобные заявления на фоне продолжающейся третий год пандемии коронавируса абсолютно ненаучны, а для первого лица ВОЗ — просто непозволительны.

— То, с чем мы столкнулись в начале 2020 года, это далеко не последняя пандемия. Это, возможно, не последняя пандемия, вызванная коронавирусом. Сегодня нам известно более трех десятков различных коронавирусов, циркулирующих в природных очагах, которые в любой момент могут преодолеть межвидовый барьер и «порваться» в человеческую популяцию, — отметил эксперт в комментарии ФАН.

Онищенко подчеркнул, что человечество даже близко не подошло к изобретению вакцины, которая могла бы защитить от всех на свете инфекций. Кроме того, к настоящему времени нами изучено не более 5 процентов всех вирусов, существующих на Земле.

30 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что, по его мнению, коронавирус будет последней пандемией в истории человечества. Он добавил, что пока сложно сделать окончательные выводы насчет ущерба пандемии коронавируса, так как она продолжается в настоящее время, передает RT.

Накануне еще 20 145 россиян получили положительные тесты на коронавирус. При этом 4299 человек попали в больницы с осложнениями от заболевания, передает Nation News.

29 марта заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков дал прогноз, что пандемия коронавируса в мире продлится еще около полутора лет.