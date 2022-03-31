В Подмосковье пройдет ярмарка вакансий для сотрудников аэропорта Шереметьево

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Сотрудники аэропорта Шереметьево, которые сейчас находятся в вынужденном простое, не останутся без работы. Подмосковье предоставит им варианты с достойной заработной платой. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, аэропорт оправился после пандемии, снова начал функционировать, но из-за санкционных ограничений появились новые сложности. Поэтому 4 апреля в Шереметьеве организуют ярмарку вакансий.

— Наша задача — поддержать работников в простое. По поводу ярмарки вакансий, о которой говорили, 4 апреля она пройдет, — отметил он в ходе встречи с сотрудниками авиагавани.

Губернатор пояснил, что ярмарка вакансий необходима, чтобы люди при желании могли найти себе другую работу. В частности, в «Мострансавто» уже сейчас открыто две тысячи вакансий.

Воробьев обратил внимание, что вырос спрос на водителей автобусов. В Солнечногорске, Клину, Химках, Долгопрудном, а также Дмитрове есть 300 горящих вакансий, передает «360».

В пятницу, 18 марта, независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала «Вечерней Москве» о самых высокооплачиваемых профессиях в России.