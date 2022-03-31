Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат МГД Орлов: Меры поддержки для такси и каршеринга помогут сохранить темпы развития отрасли

Александр Афонин

Город
Депутат МГД Орлов: Меры поддержки для такси и каршеринга помогут сохранить темпы развития отрасли
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Власти Москвы запустили комплекс мер по поддержке каршеринга и такси, которые помогут сдержать цены для потребителей и сохранить темпы развития отрасли. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, вице-спикер московского парламента Степан Орлов.

— Доступное по цене такси, удобный каршеринг — это не просто элемент комфорта в городе, это те факторы, которые позволяют эффективно сдерживать высокие темпы автомобилизации Москвы. Поэтому необходимо поддержать отрасль, снизить как затраты на приобретение новых автомобилей, так и на накладные расходы, — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Орлов добавил, что в лизинге находятся 100 процентов автомобилей каршеринга и 60 процентов такси. Стоимость кредитных и лизинговых программ выросла, а это существенный фактор для отрасли.

По его словам, необходимо сгладить последствия изменений тарифов для предпринимателей, и увеличить вдвое городские субсидии, которые покрывают часть процентов по кредитному или лизинговому договору. С 18 апреля будет увеличен срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга с трех до четырех лет, а также с года до двух лет увеличен возраст машин, допустимый для оформления.

Орлов напомнил, что Дептранс Москвы обратился к правительству России с просьбой сократить минимальный срок полиса ОСАГО для такси до одного месяца, что снизит издержки для предпринимателей.

Читайте также:
Мосгордума Каршеринг такси
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте