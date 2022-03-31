Депутат МГД Орлов: Меры поддержки для такси и каршеринга помогут сохранить темпы развития отрасли

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Власти Москвы запустили комплекс мер по поддержке каршеринга и такси, которые помогут сдержать цены для потребителей и сохранить темпы развития отрасли. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, вице-спикер московского парламента Степан Орлов.

— Доступное по цене такси, удобный каршеринг — это не просто элемент комфорта в городе, это те факторы, которые позволяют эффективно сдерживать высокие темпы автомобилизации Москвы. Поэтому необходимо поддержать отрасль, снизить как затраты на приобретение новых автомобилей, так и на накладные расходы, — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Орлов добавил, что в лизинге находятся 100 процентов автомобилей каршеринга и 60 процентов такси. Стоимость кредитных и лизинговых программ выросла, а это существенный фактор для отрасли.

По его словам, необходимо сгладить последствия изменений тарифов для предпринимателей, и увеличить вдвое городские субсидии, которые покрывают часть процентов по кредитному или лизинговому договору. С 18 апреля будет увеличен срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга с трех до четырех лет, а также с года до двух лет увеличен возраст машин, допустимый для оформления.

Орлов напомнил, что Дептранс Москвы обратился к правительству России с просьбой сократить минимальный срок полиса ОСАГО для такси до одного месяца, что снизит издержки для предпринимателей.