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Расписание электричек Большого кольца МЖД изменится в апреле и мае

Александр Афонин

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Расписание электричек Большого кольца МЖД изменится в апреле и мае
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Савёловское направление Московской железной дороги, станция Икша Карта всех событий

В апреле и мае изменится график движения пригородных поездов Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) из-за ремонтно-путевых работ. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в пресс-службе магистрали.

— Расписание некоторых пригородных поездов Большого кольца МЖД изменится в апреле-мае в связи с ремонтно-путевыми работами на первом главном пути участка Икша — Поварово-2, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за этот период планируется провести глубокую очистку щебеночного балласта и отремонтировать более 14 километров пути. Технологические окна назначены с 4 по 29 апреля и с 4 по 31 мая, за исключением выходных и праздничных дней.

Работы будут проводиться с 9:20 до 17:20, что отразится на расписании поездов. В частности, три электрички будут курсировать по укороченному маршруту, а пригородный поезд № 6802 Поварово-3 — Икша выведут из графика. При этом отправление поезда № 6765 Александров — Поварово-3 станет позже привычного расписания, передает агентство городских новостей «Москва».

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