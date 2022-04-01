Карьера на пике и трудности в личной жизни: гороскоп для всех знаков зодиака на апрель

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Каждый новый месяц готовит представителям зодиакального круга свои сюрпризы и испытания. Как следует себя вести в апреле и чего от него ждать, «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко. Она составила гороскоп для всех знаков зодиака на месяц.

Овен

В апреле Овнам лучше выбрать непривычную для них линию поведения — не брать на себя ответственность. Лучше довериться окружающим сотрудникам, а еще лучше — начальству, все вопросы нужно выяснять аккуратно и дипломатично. Следует уделить больше внимания формальностям. Также звезды советуют не давить на близкого человека, не требовать объяснений. Месяц вполне удачен для дружеских контактов, но в личных отношениях вероятны некие проблемы, впрочем, совсем незначительные.

Телец

Апрель для Тельцов будет напряженным месяцем, с большой загрузкой. Для знакомств, завязывания отношений месяц благоприятен. К тому же очень вероятно, что нынешний роман перейдет во что-то более серьезное. В апреле Тельцам стоит не слушать лишний раз чужих советов, а важно стараться все решать «своей головой».

Близнецы

В апреле Близнецам стоит опасаться предательства со стороны сослуживцев. Возможно, кто-то метит на их место и готов ради него на любые ухищрения. Профессиональная занятость Близнецов может привести к усложнению их отношений со второй половинкой. Для одиноких же представителей этого знака апрель очень благоприятен для новых отношений.

Рак

Апрель даст представителям знака возможность реализовать свой творческий потенциал. Даже если их работа никак не связана с этой отраслью, свежие идеи не останутся незамеченными. В этой связи чрезмерная эмоциональность Раков может привести к тому, что они неправильно истолкуют поведение своей второй половинки. Апрель прекрасно подойдет для коллективных действий — рассудительность партнеров сгладит импульсивность представителей знака.

Лев

В апреле 2022 года Львам следует подготовиться к визитам проверяющих инстанций и к возобновлению старых юридических проблем. Личная жизнь также может занять в апреле значительную часть их времени. Не исключены хлопоты, связанные с недвижимостью, заботы о родственниках и пожилых членах семьи. В апреле Львам потребуется проявить свои лидерские качества — это принесет им новые интересные предложения по работе с хорошей перспективой на будущее.

Дева

В апреле у Дев возможны мелкие потери и столь же мелкие расстройства, но все они кратковременны и легко переживаемы. Апрель для них — это время исправления ошибок и использования разнообразных подходов к схемам своей работы. Может обнаружиться, что время, которое Девы тратят на реализацию проекта, используется недостаточно эффективно. В личной жизни это будет период любви и романтики.

Весы

Апрель 2022-го для Весов — один из самых успешных месяцев в году с точки зрения профессиональной деятельности, но одновременно он будет сложным для проявления чувств. Представители знака примут участие в общественных мероприятиях, где могут встретить своего будущего партнера по браку или любимого человека.

Скорпион

Апрель для Скорпиона открывает очень важный и позитивный период в делах. В этом месяце можно рассчитывать на профессиональный успех и на повышение доходов. Практически весь апрель Скорпионы будут на пике профессиональной активности. Так что в личной жизни придется подстраиваться под обстоятельства, причем не только им, но и близким людям.

Стрелец

В апреле на деловом горизонте Стрельца вдруг замаячат тучки. Дела несколько затормозятся, и потому покажется, что все начинания находятся под угрозой срыва. Карьера Стрельцов в апреле начинает набирать обороты, и они получат возможность проявить свои лучшие качества.

Козерог

Апрель для Козерогов будет продуктивным. Несмотря на то что плоды своих усилий они смогут увидеть не сразу, правильная стратегия будет подтверждаться теми или иными событиями. В апреле в семейной жизни возможны проблемы — не исключены разногласия с родителями или со второй половиной. Но Козероги наконец обретут способность любить.

Водолей

Апрель 2022 года Водолея посвящен работе, и она ответит им полной взаимностью. Поэтому это очень сложный месяц для построения новых отношений. Это продолжится и в мае. Таролог советует смело пытаться опередить события и использовать благоприятные ситуации — Водолеи их без труда отыщут. Звезды советуют извлечь из них максимум пользы.

Рыбы

В апреле ситуация на работе нормализуется, возможно, станет более удобной. Рыбам следует двигаться по плану — сначала выполнять основные обязанности, а потом уже проявлять инициативу. Это позволит им выкроить время для путешествия вместе с любимым человеком. Рыбам захочется и перемен. Можно обойтись малым — уборкой на рабочем столе, но можно действовать и более радикально.