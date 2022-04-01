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Врачи назвали малоизвестный гормон, который влияет на аппетит

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врачи назвали малоизвестный гормон, который влияет на аппетит
Фото: depositphotos

Не все знают о роли гормона грелина в жизнедеятельности человеческого организма. Он регулирует работу центров насыщения и влияет на количество потребляемой пищи. О том, каковы главные функции грелина и можно ли контролировать его выработку, «Вечерняя Москва» узнала у врачей-специалистов.

— Грелин — это пептидный гормон, вырабатываемый клетками желудочно-кишечного тракта. Этот гормон способствует повышению аппетита перед приемом пищи, — объяснил эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с «ВМ».

Количество грелина в организме варьируется в зависимости от массы тела и других факторов. Регуляция выработки гормона в организме — сложный механизм, рассказала «ВМ» врач-нутрициолог Надежда Чернышова.

— Заманчивой выглядит гипотеза, что путем нормализации уровня грелина мы можем нормализовать и вес. Но это не так — регуляция этих процессов очень сложная. Пока что наука на современном уровне только выяснила, что такой гормон есть и что он в определенной степени управляет нашим аппетитом и пищевым поведением, — уточнила собеседница «ВМ».

Сейчас на рынке нет лекарственных препаратов, которые позволяли бы регулировать уровень вырабатываемого в организме грелина, отметила Чернышова.

— Это передний край науки. Пока у нас нет препаратов, которые прямо влияли бы на гормоны аппетита и сытости. Наша диетическая наука еще так не продвинулась. До уровня потребителей это пока не дошло. Это многоступенчатая сложная регуляция, где одно связано с другим и невозможно воздействовать на один элемент, не изменив всю систему, — объяснила нутрициолог.

Эндокринолог Калинчев подтвердил, что человек не может влиять на выработку гормона аппетита самостоятельно:

— К сожалению, нет никаких лекарств и нутрицевтиков, способных уменьшить продукцию грелина и лептина. Определение их уровня содержания в крови никакого прикладного значения не имеет, — пояснил он.

Наконец, не стоит забывать и о других факторах, формирующих чувство голода, напомнила Чернышова. Так, уровень аппетита сильно зависит от проблем психологического характера, связанных с расстройствами пищевого поведения.

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