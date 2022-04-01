Вирусолог объяснил подъем заболеваемости коронавирусом в Китае

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Вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков назвал факторы, которые привели к новому подъему заболеваемости коронавирусом в Китае.

Он отметил, что в настоящее время нужно обратить пристальное внимание на Китай, так как в стране находится около 1,5 миллиарда людей, которые еще не переболели коронавирусной инфекцией.

— Когда они начнут болеть, это будет такой инкубатор, в котором будут возникать все новые и новые варианты. К счастью, наверное, этот новый вариант будет как раз играть роль вакцины, хотя трудно так говорить. Он будет просто создавать иммунитет довольно стойкий. Эти волны мы еще увидим, ведь сейчас переболела ковидом меньшая часть населения, — отметил он в комментарии НСН.

Он добавил, что в Китае высокая дисциплинированность, но применяемая вакцина обладает низкой эффективностью, поэтому население уязвимо к новым мутациям коронавируса.

28 марта власти Шанхая ограничили движение общественного транспорта в мегаполисе из-за рекордного роста числа бессимптомных больных COVID-19 и расширили локальные локдауны в отдельных районах, передает Взгляд.ру.

29 марта заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков дал прогноз, что пандемия коронавируса в мире продлится еще около полутора лет.