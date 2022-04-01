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Песков: Путину доложили об авиаударах по нефтебазе в Белгороде

Лейла Алиева

Политика
Песков: Путину доложили об авиаударах по нефтебазе в Белгороде
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Президента РФ Владимира Путина проинформировали об авиаударах вооруженных сил Украины по нефтебазе в Белгороде. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Удар ВСУ по нефтебазе под Белгородом не создает благоприятный фон для переговоров, которые ведутся делегациями России и Украины. Превосходство в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом, это действительно так. А что касается произошедшего, то оценки все-таки должны давать не мы, а наши силовые ведомства, — пояснил пресс-секретарь, передают «Известия».

По его словам, временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой уже направился в Белгород. Сейчас рассматриваются меры для того, чтобы эта ситуация не отразилась на уровне снабжения всеми необходимыми видами топлива.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что возгорание на нефтебазе Белгорода произошло вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Также он отметил, что во время пожара пострадали два человека. Им уже оказали медицинскую помощь и их жизням ничего не угрожает.

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