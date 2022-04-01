Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гладков: Нефтебаза в Белгороде загорелась из-за авиаудара вертолетов ВСУ

Араз Салехов

Происшествия
Гладков: Нефтебаза в Белгороде загорелась из-за авиаудара вертолетов ВСУ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Возгорание на нефтебазе Белгорода произошёл вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Для ликвидации пожара все ресурсы имеются. МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Видео: РИА Новости

На данном этапе информация о погибших отсутствует, говорится в сообщении.

При этом ранее Вячеслав Гладков рассказал, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, в котором пострадали двое человек. Уточняется, что работникам нефтебазы уже оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает. В заключении он подытожил, что граждан, проживающих на близлежащих к возгоранию улицах, переселяют в более безопасные места.

Помимо этого, в среду, 30 марта, под Белгородом произошел взрыв, причиной которого стал пожар на складе боеприпасов. Глава региона отметил, что происшествие переполошило половину Белгорода и Белгородского района. Жертв и пострадавших среди мирного населения в Белгородской области не было.

Читайте также:
Украина Белгородская область Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте