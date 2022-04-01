Гладков: Нефтебаза в Белгороде загорелась из-за авиаудара вертолетов ВСУ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Возгорание на нефтебазе Белгорода произошёл вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Для ликвидации пожара все ресурсы имеются. МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Видео: РИА Новости

На данном этапе информация о погибших отсутствует, говорится в сообщении.

При этом ранее Вячеслав Гладков рассказал, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, в котором пострадали двое человек. Уточняется, что работникам нефтебазы уже оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает. В заключении он подытожил, что граждан, проживающих на близлежащих к возгоранию улицах, переселяют в более безопасные места.

Помимо этого, в среду, 30 марта, под Белгородом произошел взрыв, причиной которого стал пожар на складе боеприпасов. Глава региона отметил, что происшествие переполошило половину Белгорода и Белгородского района. Жертв и пострадавших среди мирного населения в Белгородской области не было.