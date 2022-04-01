Два человека пострадали при возгорании нефтебазы в Белгороде

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На нефтебазе в Белгороде произошел пожар, два человека пострадали. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

— Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации. Подробности о причинах и пострадавших, если они есть, сообщу немного позже, — заявил он.

Гладков также добавил, что в результате инцидента пострадали два человека. Работникам нефтебазы уже оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

Губернатор области в своем Telegram-канале подытожил, что граждан, проживающих на близлежащих к возгоранию улицах, переселяют в более безопасные места.

31 марта в квартире дома в селе Растунове в городском округе Домодедово произошло возгорание. После устранения пожара оттуда в больницу были госпитализированы трое детей в возрасте трех, четырех и пяти лет. Позже появилась информация, что здоровью малышей ничего не угрожает.

30 марта пламя вспыхнуло на седьмом этаже многоэтажного здания на Бутырской улице, дом 93. Позже стало известно о ликвидации пожара, его площадь составила 25 квадратных метров. Уточнялось, что причиной пожара не является бытовой газ.