Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Трое детей пострадали при пожаре в Подмосковье

Елена Самойлова

Происшествия
Трое детей пострадали при пожаре в Подмосковье
Фото: staroverovka.ucoz.ua
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, село Растуново Карта всех событий

В городском округе Домодедово следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого пострадали трое детей. Об этом в четверг, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, возгорание произошло утром 31 марта в квартире дома в селе Растунове. После устранения пожара оттуда в больницу были госпитализированы трое детей в возрасте 3, 4, и 5 лет. Позже появилась информация, что здоровью малышей ничего не угрожает.

— По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ Следственного комитета России по Московской области организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия, — рассказала Врадий.

Она добавила, что следователи проводят комплекс необходимых действий для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Накануне, 30 марта, пламя вспыхнуло на седьмом этаже многоэтажного здания на Бутырской улице, дом 93. Позже стало известно о ликвидации пожара, его площадь составила 25 квадратных метров. Уточнялось, что причиной пожара не является бытовой газ.

Читайте также:
Подмосковье Следственный комитет Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Оскар» уже не про кино

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Все мнения
О проекте