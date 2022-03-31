Трое детей пострадали при пожаре в Подмосковье

Фото: staroverovka.ucoz.ua

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, село Растуново Карта всех событий

В городском округе Домодедово следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого пострадали трое детей. Об этом в четверг, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, возгорание произошло утром 31 марта в квартире дома в селе Растунове. После устранения пожара оттуда в больницу были госпитализированы трое детей в возрасте 3, 4, и 5 лет. Позже появилась информация, что здоровью малышей ничего не угрожает.

— По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ Следственного комитета России по Московской области организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия, — рассказала Врадий.

Она добавила, что следователи проводят комплекс необходимых действий для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Накануне, 30 марта, пламя вспыхнуло на седьмом этаже многоэтажного здания на Бутырской улице, дом 93. Позже стало известно о ликвидации пожара, его площадь составила 25 квадратных метров. Уточнялось, что причиной пожара не является бытовой газ.