Восемнадцать человек спасли из пожара в доме на севере Москвы

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Россия, Москва, Бутырская улица, 93 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома на севере столицы. Сотрудники МЧС спасли восемнадцать человек, двое пострадали. Об этом в среду, 30 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пламя вспыхнуло на седьмом этаже многоэтажного дома на Бутырской улице, 93.

— В здании наблюдается плотное задымление до девятого этажа, — рассказал источник «ВМ».

В ходе тушения в горящей квартире произошел взрыв бытового газа.

Позже стало известно о ликвидации пожара, его площадь составила 25 квадратных метров.

В понедельник, 28 марта, четыре выставочных дома, предназначенных для продажи на площадке, загорелись на территории Южного административного округа столицы. Пожар произошел по адресу Каширское шоссе, владение 63, корпус 1, где располагается зона выставки домов. По предварительным данным, площадь горения составляет 200 квадратных метров.