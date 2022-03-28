Крупный пожар произошел на юге Москвы

Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Россия, Москва, Каширское шоссе, вл63к1 Карта всех событий

Четыре выставочных дома, предназначенных для продажи на площадке, загорелись на территории Южного административного округа столицы. Об этом в понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», пожар произошел по адресу Каширское шоссе, владение 63, корпус 1, где располагается зона выставки домов. По предварительным данным, площадь горения составляет 200 квадратных метров.

Видео: Telegram-канал «Москва с огоньком»

В пресс-службе МЧС корреспонденту «Вечерней Москвы» подтвердили информацию о пожаре. В ведомстве заявили, что на месте возгорания работают спасатели, площадь возгорания уточняется.

25 марта пожар произошел в здании автосервиса на западе Москвы. По данным пресс-службы МЧС по городу, возгорание произошло в двухэтажном металлическом здании в Новомещерском проезде. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Еще один пожар произошел 21 марта на территории частного дома в Новой Москве.