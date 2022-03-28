Крупный пожар произошел на юге Москвы
Четыре выставочных дома, предназначенных для продажи на площадке, загорелись на территории Южного административного округа столицы. Об этом в понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», пожар произошел по адресу Каширское шоссе, владение 63, корпус 1, где располагается зона выставки домов. По предварительным данным, площадь горения составляет 200 квадратных метров.
В пресс-службе МЧС корреспонденту «Вечерней Москвы» подтвердили информацию о пожаре. В ведомстве заявили, что на месте возгорания работают спасатели, площадь возгорания уточняется.
25 марта пожар произошел в здании автосервиса на западе Москвы. По данным пресс-службы МЧС по городу, возгорание произошло в двухэтажном металлическом здании в Новомещерском проезде. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.
Еще один пожар произошел 21 марта на территории частного дома в Новой Москве.