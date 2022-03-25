Пожар произошел в здании автосервиса на западе Москвы
Россия, Москва, Новомещерский проезд Карта всех событий
Пожар произошел в здании автосервиса на западе Москвы. Об этом стало известно в пятницу, 25 марта.
По данным пресс-службы МЧС по городу, возгорание произошло в двухэтажном металлическом здании в Новомещерском проезде.
Как уточнил источник, знакомый с ситуацией, загорелся автосервис.
— Площадь возгорания — 400 квадратных метров, — сообщил собеседник «ВМ».
21 марта пожар произошел на территории частного дома в Новой Москве.
16 марта произошло возгорание автобуса в подмосковной Лобне. Пожар заснял случайный очевидец.
13 марта на 21-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло возгорание легкового автомобиля.