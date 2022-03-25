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Пожар произошел в здании автосервиса на западе Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Пожар произошел в здании автосервиса на западе Москвы
Фото: 61.mchs.gov.ru / МЧС РФ по Ростовской области
Россия, Москва, Новомещерский проезд Карта всех событий

Пожар произошел в здании автосервиса на западе Москвы. Об этом стало известно в пятницу, 25 марта.

По данным пресс-службы МЧС по городу, возгорание произошло в двухэтажном металлическом здании в Новомещерском проезде.

Как уточнил источник, знакомый с ситуацией, загорелся автосервис.

— Площадь возгорания — 400 квадратных метров, — сообщил собеседник «ВМ».

21 марта пожар произошел на территории частного дома в Новой Москве.

16 марта произошло возгорание автобуса в подмосковной Лобне. Пожар заснял случайный очевидец.

13 марта на 21-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло возгорание легкового автомобиля.

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