Пожар произошел на территории частного дома в Новой Москве
Пожар произошел на территории частного дома в поселении Кленовском в ТиНАО. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
По данным департамента, сообщение о возгорании в СНТ «Дружба» в службу «112» поступило 19 марта примерно в 8 утра. Площадь пожара составила 54 квадратных метра.
— На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города, — отмечается в сообщении Telegram-канала департамента.
В пресс-службе добавили, что в 09:43 пожар был потушен, пострадавших не было.
В пятницу, 18 марта, на Симферопольском шоссе произошло возгорание автомобиля, из-за чего было временно ограничено движение.
16 марта произошло возгорание автобуса в подмосковной Лобне. Пожар заснял случайный очевидец.
13 марта на 21-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло возгорание легкового автомобиля.