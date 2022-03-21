Пожар произошел на территории частного дома в Новой Москве

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

Россия, Москва, поселение Кленовское Карта всех событий

Пожар произошел на территории частного дома в поселении Кленовском в ТиНАО. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По данным департамента, сообщение о возгорании в СНТ «Дружба» в службу «112» поступило 19 марта примерно в 8 утра. Площадь пожара составила 54 квадратных метра.

— На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города, — отмечается в сообщении Telegram-канала департамента.

В пресс-службе добавили, что в 09:43 пожар был потушен, пострадавших не было.

В пятницу, 18 марта, на Симферопольском шоссе произошло возгорание автомобиля, из-за чего было временно ограничено движение.

16 марта произошло возгорание автобуса в подмосковной Лобне. Пожар заснял случайный очевидец.

13 марта на 21-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло возгорание легкового автомобиля.