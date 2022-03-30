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Мосгаз: На месте пожара в доме на Бутырской улице не обнаружили утечки газа

Анастасия Колоскова

Происшествия
Мосгаз: На месте пожара в доме на Бутырской улице не обнаружили утечки газа
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Бутырская улица, 93 Карта всех событий

Причиной пожара в квартире жилого дома на Бутырской улице на севере столицы не является бытовой газ. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе Мосгаза.

По данным ведомства, возгорание по адресу улица Бутырская, дом 93, началось в жилой комнате одной из квартир. Ведомство получило сигнал о пожаре в 01:50 по московскому времени. Сотрудники службы вскоре прибыли на место инцидента и осмотрели квартиру.

— В результате обследования обнаружено, что происшествие не имеет отношения к бытовому газу, утечек газа не обнаружено, — говорится в сообщении.

В Мосгазе предположили, что причиной хлопка, о котором упоминается в ряде СМИ, могли стать треснувшие от высокой температуры остекленные конструкции.

30 марта сообщалось, что пламя вспыхнуло на седьмом этаже многоэтажного здания на Бутырской улице. Позже стало известно о ликвидации пожара, его площадь составила 25 квадратных метров. По данным источника «Вечерней Москвы» в экстренных службах, сотрудники МЧС спасли 18 человек, при этом двое из них пострадали.

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