Губернатор Гладков уточнил причину взрывов под Белгородом

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Причиной взрывов под Белгородом стал пожар на складе боеприпасов. Об этом в среду, 30 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, эта информация в настоящее время проверяется. Он также добавил, что официальное сообщение по этому поводу ожидается от Министерства обороны России.

— Конечно, происшествие переполошило половину Белгорода и Белгородского района. Жертв и пострадавших среди мирного населения у нас нет. Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села у нас нет, — подытожил политик в своем Telegram-канале.

29 марта Гладков сообщил, что со стороны села Красный Октябрь в Белгородской области прозвучало несколько взрывов. На место инцидента выезжала оперативная группа МЧС.

Позже была названа предварительная причина взрывов под Белгородом. По словам представителя экстренных служб, взрыв произошел из-за человеческого фактора.

До этого уже сообщалось о падении в Белгородской области снаряда, прилетевшего со стороны Украины. Тогда в результате взрыва пострадали несколько человек.