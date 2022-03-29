Губернатор Белгородской области сообщил о нескольких взрывах

Фото: Официальный сайт губернатора и правительства Белгородской области

Со стороны села Красный Октябрь в Белгородской области прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во вторник, 29 марта.

— Оперативно мне сообщают всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет. На месте работают все экстренные службы, — заявил он.

По словам Гладкова, пострадавших среди жителей села нет. На место инцидента уже прибыла оперативная группа МЧС. О причинах взрывал губернатор пока не сообщил, пообещав озвучить подробности после проведения необходимых следственных мероприятий. Об этом Гладков написал в своем Telegram-канале.

До этого уже сообщалось о падении в Белгородской области снаряда, прилетевшего со стороны Украины. Тогда в результате взрыва пострадали несколько человек.

26 февраля в ФСБ сообщили о стрельбе со стороны Украины, которая была направлена на Ростовскую область. В ведомстве добавили, что в результате обстрела на территорию региона в районе населенного пункта Нижнекамышинский упали три мины калибром 120 миллиметров.