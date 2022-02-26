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ФСБ: В Ростовской области упали три мины со стороны Украины

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
ФСБ: В Ростовской области упали три мины со стороны Украины
Фото: depositphotos

В ФСБ сообщили о стрельбе со стороны Украины, которая направлена на Ростовскую область.

В ведомстве добавили, что в результате обстрела на территорию области в районе населенного пункта Нижнекамышинский упали три мины калибром 120 миллиметров.

В результате случившегося домохозяйства и люди не пострадали.

По факту инцидента проводится проверка, передает RT.

В ходе спецоперации российские вооруженные силы сбили 7 боевых самолетов, 7 вертолетов и 9 беспилотников на Украине. ВС РФ также уничтожили 87 танков, 28 РСЗО и 8 военных катеров украинских войск. Российские военные в ночь на 26 февраля также нанесли удар с использованием крылатых ракет по военной инфраструктуре Украины. В общей сложности был поражен 821 объект военной инфраструктуры.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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