Российские ВС поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины

Фото: Минобороны РФ

В ходе спецоперации российские вооруженные силы сбили 7 боевых самолетов, 7 вертолетов и 9 беспилотников на Украине. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что ВС РФ также уничтожили 87 танков, 28 РСЗО и 8 военных катеров украинских войск.

Российские военные в ночь на 26 февраля также нанесли удар с использованием крылатых ракет по военной инфраструктуре Украины.

В общей сложности был поражен 821 объект военной инфраструктуры, передает РИА Новости.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.