В Белгородской области разорвался прилетевший со стороны Украины снаряд

Фото: Минобороны РФ

Под российским городом Белгород разорвался снаряд, который прилетел с украинской стороны. Об этом в среду, 23 марта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате случившегося несколько человек пострадали.

— Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь, — сообщил чиновник в своем Telegram.

Он подытожил, что с целью обеспечения безопасности в селах Журавлевка и Нехотеевка вводится режим ЧС.

26 февраля в ФСБ сообщили о стрельбе со стороны Украины, которая была направлена на Ростовскую область. В ведомстве добавили, что в результате обстрела на территорию области в районе населенного пункта Нижнекамышинский упали три мины калибром 120 миллиметров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.