Названа предварительная причина взрывов под Белгородом

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Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор. Об этом сообщил во вторник, 29 марта, РИА Новости представитель экстренных служб.

— Взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошел из-за человеческого фактора, — рассказал собеседник агентства.

29 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что со стороны села Красный Октябрь в Белгородской области прозвучало несколько взрывов. По его словам, пострадавших среди жителей села нет. На место инцидента уже прибыла оперативная группа МЧС.