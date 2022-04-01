Стас Михайлов и Диана Гурцкая удостоились звания народного артиста РФ

Фото: Из личного архива Дианы Гурцкой

Российский эстрадный певец Стас Михайлов и певица и член Общественной палаты России Диана Гурцкая удостоились звания народного артиста Российской Федерации. Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном в пятницу, 1 апреля, на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что исполнители получили почетные звания за музыкальные заслуги и большой вклад в развитие эстрадного искусства.

Также в список вошла советская и российская актриса Елена Санаева, которая исполнила роль лисы Алисы в фильме «Приключения Буратино» режиссера Леонида Нечаева. В указе отмечается, что ей присвоено звание за развитие театрального и кинематографического искусств.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России диктору и тележурналисту Евгению Кочергину.