Октябрина Ганичкина объяснила, как правильно сажать картошку для хорошего урожая

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Согласно одному из последних опросов, каждый второй россиянин, владеющий дачей, огородом и частным домом, планирует сажать картошку в этом году. Как рассказала «Вечерней Москве» главный агроном страны Октябрина Ганичкина, лучше всего сажать картофель в начале мая. Кроме того, овощи лучше сажать не в сырую землю, а в специальные короба.

— Лучше построить короба шириной от одного до пяти метров и высотой до одного метра. Туда можно добавить землю, торф, любые удобрения, расположить там ростки — и уже в июне вы получите ранний урожай, — рассказала специалист.

Еще один из способов — высадить картофель на предварительно вскопанную грядку на расстоянии 60–75 сантиметров. При этом саженцы лучше накрыть нетканым материалом или пленкой. Это, по словам Ганичкиной, позволит получить стабильно высокий урожай.

Специалист также отметила, что для посадки картофеля важно, чтобы земля была хорошо взрыхлена, а почву нужно периодически увлажнять.

В конце марта российские торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом цен на них. К овощам открытого грунта относятся культуры, которые можно выращивать на участке, не защищенном от внешнего воздействия. Это капуста, картофель, морковь, свекла и другие корнеплоды. По данным СМИ, в марте поставщики увеличили цены на некоторые из вышеперечисленных овощей. Так, закупочная цена на белокочанную капусту увеличилась на 56 процентов, на морковь — на 47 процентов, на свеклу — на 62 процента.