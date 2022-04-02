«Есть одна закавыка»: Медведев прокомментировал желание Украины вступить в ЕС

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал желание Украины вступить в состав Европейского союза.

По его словам, недавно украинские власти осознали, что Североатлантический альянс не хочет видеть Украину в своем составе. После этого Киев вновь захотел вступить в ЕС.

— Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО. Это взаимозависимые организации, — отметил Медведев.

Зампред Совбеза пояснил, что альянс является «старшим партнером» Евросоюза, поэтому вступить в ЕС без согласия НАТО не получится.

Медведев также привел в пример слова, которые приписывают бывшему послу на Украине Виктору Черномырдину. В свое время в ответ на вопрос, когда украинская сторона вступит в ЕС, он ответил, что сразу после Турции.

— «А Турция когда?», — уточнили у него. «Турция? Никогда…», — подытожил Медведев в своем Telegram.

Недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обещание Украине членства в Североатлантическом альянсе (НАТО) было ошибкой. По его словам, Евросоюз упустил возможность сближения РФ с Западом. Он также признал, что Европа пообещала Украине то, что впоследствии не смогла выполнить.