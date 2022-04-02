Рогозин заявил об отказе партнеров по МКС снять санкции против России

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Главы НАСА, Европейского и Канадского космических агентств ответили Роскосмосу, заявив, что санкции не вредят сотрудничеству по Международной космической станции. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Глава НАСА сенатор Нельсон, руководитель Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер и глава Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл ответили на мое к ним обращение с требованием отмены санкций против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли, — сказал он.

Он отметил, что написание ответа американского и канадского агентств очень похожи.

Рогозин рассказал, что в НАСА выразили приверженность совместной работе по МКС, включая взаимодействие с попавшими под санкции самарским Ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс» и ЦНИИмаш.

Партнеры по МКС заявили, что снятие санкций не планируется, но в некоторых случаях они не будут работать, написал глава Роскосмоса в своем Telegram-канале.

12 марта Роскосмос направил НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам требования снять незаконные санкции с предприятий корпорации.