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Путин рассказал Токаеву о ходе спецоперации на Украине

Александр Афонин

Политика
Путин рассказал Токаеву о ходе спецоперации на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проинформировал по телефону президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в субботу, 2 апреля.

— Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также о переговорах российских и украинских представителей, — говорится в сообщении.

Кроме этого, лидерами двух стран были обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня, в том числе развитие торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Стороны подтвердили взаимный настрой на укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было обусловлено обострившейся на Украине обстановкой, которая, по заявлению президента, требовала незамедлительных действий.

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