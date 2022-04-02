В Минобороны заявили об уничтожении более 100 националистов и наемников в Харькове

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление в ходе военной спецоперации на территории Украины. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточным оружием армия России вывела из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, а также уничтожила украинские боевые вертолеты. Российская авиация поразила 28 военных объектов Украины, среди них два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 23 района сосредоточения техники.

Видео: РИА Новости

Помимо этого, в четверг, 31 марта, высокоточный удар, который был произведен «Искандером», позволил ликвидировать более 100 националистов и наемников, находящихся в штабе обороны Харькова. Также высокоточными ракетами в районах Лозовой и Павлограда были уничтожены бронетехника и боеприпасы, которые направлялись на усиление Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила 125 украинских самолетов и 88 вертолетов, говорится в сообщении.

В пятницу, 1 апреля, представитель Минобороны заявил, что ВС России ликвидировали штаб ВСУ рядом с населенным пунктом Шахтерское с помощью крылатых ракет «Оникс». При этом за последние сутки российская армия также поразила 40 военных объектов Украины с помощью оперативно-тактической авиации.