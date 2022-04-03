Москвичам рассказали о развитии волонтерства в рамках проекта «КиберМосква»

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На сайте мэра столицы рассказали о проекте «КиберМосква», активисты которого учат горожан безопасной работе в интернете и объясняют, как защитить свои данные.

По итогам 2021 года волонтеры проекта организовали 150 лекций и более 300 мастер-классов, в которых приняли участие 35 тысяч жителей Москвы.

Встречи в рамках проекта проходят на базе вузов и колледжей города.

На уроках по направлению «Добрая карта» волонтеры рассказывают москвичам о видах мошенничества с банковскими картами и счетами.

— Горожане становятся более осведомленными в вопросах цифровой финансовой грамотности. А мы продолжаем рассказывать о способах защиты банковских данных, о работе с цифровыми способами оплаты, — рассказал руководитель направления Орхан Давлетов.

Еще одно направление проекта называется «Безопасный блогинг». Оно посвящено безопасности ведения страницы в социальных сетях и сохранности данных, подытожили на сайте мэра.

Московский государственный университет имени Н. Э. Баумана с 22 марта по 20 мая 2022 года проводит международный дистант-форум научной молодежи «Шаг в будущее», посвященный 175-летию со дня рождения отца русской авиации Н. Е. Жуковского. Форум поддержан Фондом президентских грантов, он собрал более 2000 школьников-исследователей и студентов начальных курсов из 12 стран и трех континентов.