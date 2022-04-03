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Народный календарь. Как привлечь успех 4 апреля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как привлечь успех 4 апреля
Фото: Pixabay

4 апреля в Православие чтят память святого мученика Василия Анкирского. В народе этот день получил название Василия Солнечного или Василия Теплого. С этого момента дни становятся по-весеннему теплыми и солнечными.

Существует традиция, согласно которой 4 апреля нужно пересмотреть всю обувь. Старую следует выбросить, причем выносить из дома ее нужно носками вперед. В противном случае — все дела, которые в ней решались, будут напрасными. Хорошую обувь обязательно помыть и починить при необходимости. После этого все, что планируется на следующий год, будет успешным.

Утро этого дня стоит начать завтраком из специальной выпечки. Хозяйкам рекомендуется заранее приготовить хлебцы круглой формы и щедро посыпать их изюмом. Согласно приметам, если съесть полностью такое лакомство, то весь год беды и горечи будут обходить стороной. Крошки, которые останутся, нужно отдать птицам и ни в коем случае не выбрасывать.

Приметы погоды:

Рано утром в этот день обязательно смотрели на солнце: если оно в кругах — быть богатому урожаю.

Синие облака по небу плывут — к теплу и дождю.

Скворцы прилетели — будет тепло.

Паутина ложится на землю — к заморозкам.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как привлечь успех 4 апреля

Именины отмечают: Таисия, Аглаида, Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Сергей.

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