Народный календарь. Как привлечь успех 4 апреля
4 апреля в Православие чтят память святого мученика Василия Анкирского. В народе этот день получил название Василия Солнечного или Василия Теплого. С этого момента дни становятся по-весеннему теплыми и солнечными.
Существует традиция, согласно которой 4 апреля нужно пересмотреть всю обувь. Старую следует выбросить, причем выносить из дома ее нужно носками вперед. В противном случае — все дела, которые в ней решались, будут напрасными. Хорошую обувь обязательно помыть и починить при необходимости. После этого все, что планируется на следующий год, будет успешным.
Утро этого дня стоит начать завтраком из специальной выпечки. Хозяйкам рекомендуется заранее приготовить хлебцы круглой формы и щедро посыпать их изюмом. Согласно приметам, если съесть полностью такое лакомство, то весь год беды и горечи будут обходить стороной. Крошки, которые останутся, нужно отдать птицам и ни в коем случае не выбрасывать.
Приметы погоды:
Рано утром в этот день обязательно смотрели на солнце: если оно в кругах — быть богатому урожаю.
Синие облака по небу плывут — к теплу и дождю.
Скворцы прилетели — будет тепло.
Паутина ложится на землю — к заморозкам.
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Именины отмечают: Таисия, Аглаида, Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Сергей.