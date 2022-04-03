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Автомобиль врезался в столб и выехал на тротуар на улице Алабяна

Екатерина Нефедова

Происшествия
Автомобиль врезался в столб и выехал на тротуар на улице Алабяна
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, улица Алабяна Карта всех событий

В столице на улице Алабяна водитель автомобиля не справился с управлением, наехал на препятствие, а затем выехал на тротуар. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в воскресенье, 3 апреля.

Авария случилась около дома номер 10 по улице Алабяна.

— В момент происшествия пешеходов на тротуаре не было, — говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что на месте работают оперативные службы города.

Автомобиль врезался в столб и выехал на тротуар на улице Алабяна Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В воскресенье, 3 апреля, также произошло еще одно ДТП. В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе автомобиль съехал в подземный пешеходный переход. Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. В переходе в момент аварии никого не было. В машине находились двое, их осмотрели медики.

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