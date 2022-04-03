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ДТП произошло на внутренней стороне 72-го километра МКАД

Александр Афонин

Происшествия
ДТП произошло на внутренней стороне 72-го километра МКАД
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 72-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 72-го километра МКАД, в районе съезда на Новокуркинское шоссе, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На внутренней стороне 72-го километра МКАД (в районе съезда на Новокуркинское шоссе) ДТП с участием двух автомобилей, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на месте работают оперативные службы города. Движение в сторону развязки с Ленинградским шоссе осуществляется по двум полосам из пяти.

До этого стало известно о ДТП на улице Алабяна. Водитель не справился с управлением, наехал на препятствие, а затем выехал на тротуар.

В воскресенье, 3 апреля, произошло еще одно ДТП. Автомобиль съехал в подземный пешеходный переход в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе . По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. В переходе в момент аварии никого не было. В машине находились двое, их осмотрели медики.

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