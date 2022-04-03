ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в матче 23-го тура РПЛ

Фото: ПФК ЦСКА Москва

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча состоялась в воскресенье, 3 апреля, и завершилась со счетом 2:2.

Счет открыл защитник ЦСКА Игорь Дивеев на третьей минуте матча. Его партнер по команде Яка Бийол на седьмой минуте забил мяч в свои ворота. Капитан «Урала» на 55-й минуте добавил очко своей команде. Ничью для ЦСКА вырвал полузащитник Юсуф Языджи. На четвертой добавочной минуте ко второму тайму он забил пенальти.

До матча «Урал» был аутсайдером РПЛ, но ЦСКА помогли набрать 21 очко и подняться до 13-го места в таблице. «Армейцы» расположились на третьей строчке с 43 очками в активе.

В следующем туре ЦСКА 9 апреля приедет к подмосковным «Химкам». А к «Уралу» 10 апреля приедут самарские «Крылья советов».

Столичный «Спартак» в матче 23-го тура РПЛ проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1 и занял десятое место в таблице. Его оппонент опередил «Краснодар» и расположился на пятой позиции.