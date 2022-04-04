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Эксперт рассказала, как будут вести подсчет тюленей в Финском заливе

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт рассказала, как будут вести подсчет тюленей в Финском заливе
тюлень, тюлени / Фото: pixabay.com/ru

Представитель Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская рассказала, как эксперты будут вести подсчет тюленей на Финском заливе.

— Когда животные войдут в пик линьки — а это вторая половина апреля — планируем авиаучет. Мы нанимаем самолеты с пилотом для проведения ежегодного учета животных, их количества, распределения, объяснила научный сотрудник Елена Андриевская в комментарии «Невским новостям».

Елена Андриевская отметила, что спасатели специально не называют районы, где в настоящее время обитают тюлени с детенышами, чтобы обезопасить животных от настойчивого внимания посторонних лиц или недоброжелателей.

Подсчет особей проводится ежегодно, чтобы оценить рост или сокращение данного вида животных.

Сурки вышли из зимней спячки первыми среди животных Московского зоопарка. Об этом сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова в среду, 16 марта. Она отметила, что специалисты также ожидают пробуждения медведей, енотов-полоскунов, бурундуков, енотовидных собак, белогрудых ежей, сонь и тушканчиков.

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