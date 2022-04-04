Диетолог Соломатина рассказала, чем заменить соль гипертоникам

Фото: depositphotos

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала гипертоникам вместо соли добавлять в пищу специи.

Она пояснила, что соленые продукты способствуют повышению давления, поэтому гипертоникам стоит максимально сократить количество соли в блюдах.

При этом Соломатина отметила, что у пресных блюд есть серьезный недостаток: они не принесут удовлетворения от приема пищи. Чтобы добавить пище вкуса, стоит использовать специи — именно они помогут разнообразить вкус и ощущения от блюда совершенно без вреда для здоровья.

Использование специй вместо соли помогает быстрее насытиться, улучшает пищеварение и не несет таких негативных последствий, как ожирение, диабет и прочее.

Диетолог добавила, что можно использовать как острые, так и неострые приправы, но стоит помнить об умеренности, передает Москва 24.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, какие продукты не стоит есть на голодный желудок. Она посоветовала гражданам, имеющим заболевания ЖКТ, не есть на голодный желудок жареные и кислые продукты, а также не пить кофе.