Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог Соломатина рассказала, чем заменить соль гипертоникам

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Соломатина рассказала, чем заменить соль гипертоникам
Фото: depositphotos

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала гипертоникам вместо соли добавлять в пищу специи.

Она пояснила, что соленые продукты способствуют повышению давления, поэтому гипертоникам стоит максимально сократить количество соли в блюдах.

При этом Соломатина отметила, что у пресных блюд есть серьезный недостаток: они не принесут удовлетворения от приема пищи. Чтобы добавить пище вкуса, стоит использовать специи — именно они помогут разнообразить вкус и ощущения от блюда совершенно без вреда для здоровья.

Использование специй вместо соли помогает быстрее насытиться, улучшает пищеварение и не несет таких негативных последствий, как ожирение, диабет и прочее.

Диетолог добавила, что можно использовать как острые, так и неострые приправы, но стоит помнить об умеренности, передает Москва 24.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, какие продукты не стоит есть на голодный желудок. Она посоветовала гражданам, имеющим заболевания ЖКТ, не есть на голодный желудок жареные и кислые продукты, а также не пить кофе.

Читайте также:
гипертония соль Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Все мнения
О проекте