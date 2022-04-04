Собянин открыл новую станцию Минская Киевского направления МЖД

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в открытии новой станции Минская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), которая в перспективе станет частью четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).

— Сегодня открываем станцию Минскую. Недавно открыли Аминьевскую. И эти две станции дают огромный эффект — на 20 процентов снижают загрузку Киевского транспортно-пересадочного узла в районе Киевского вокзала — одного их самых перегруженных в Москве, — заявил на мероприятии мэр города.

Также он отметил, что станции дают возможность пересадки для пассажиров Солнцевской ветки и Киевского направления железной дороги. По словам главы города, будущий МЦД-4 предоставит 35 вариантов пересадки на другие виды транспорта.

Сергей Собянин уточнил, что на Киевском направлении МЖД также обновили вагоны и ввели шестиминутное тактовое движение. В настоящее время ведется строительство третьего и четвертого пути и новых станций, добавил он.

Глава города рассказал, что в МЦД-4 соединятся два направления — Горьковское и Киевское.

— Будет соединено семь вокзалов, центральных вокзалов Москвы. И, конечно, жители получат совершенно другую транспортную инфраструктуру, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Олег Белозеров в свою очередь отметил, что работа на МЦД-4 выполнена на 50 процентов.

Минскую построили на перегоне между станциями Матвеевская и Поклонная Киевского направления МЖД — перспективного МЦД-4. Запустить МЦД-4 планируется в 2023–2024 годах.