Более 30 мигрантов привлекли к ответственности за незаконный труд в Подмосковье

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Несколько десятков мигрантов привлечены к ответственности за незаконный труд в производственном цехе, расположенном в деревне Следово. Об этом в понедельник, 4 апреля, «ВМ» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— В отношении всех иностранцев составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по статье 18.1 КоАП («Нарушение режима государственной границы Российской Федерации»), в отношении 19 мигрантов составлены протоколы за нарушение режима пребывания в РФ по статье 18.8 КоАП, — отметила правоохранитель.

Видео: ГУ МВД России по Московской области

По ее словам, в ходе рейда по информационным учетным базам проверено 30 граждан Средней Азии, работавших на предприятии. Она добавила, что на каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». В настоящее время полицейскими устанавливаются организаторы незаконной миграции, заключила Петрова.