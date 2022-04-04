Более 20 частных домов обворовали двое мужчин в Иванове

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Иванове задержаны двое мужчин, обворовавшие 21 частное домовладение. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

— Во всех случаях злоумышленники взламывали двери и выносили имущество — электроинструменты, садовый инвентарь, одежду, изделия из металла, бытовую технику и электрические приборы, — пояснили в пресс-службе.

По имеющимся данным, в местное отделение полиции поступило несколько сообщений о кражах из частных домов. Вскоре полицейские смогли установить личности подозреваемых и задержали их.

Ими оказались ранее судимые мужчины в возрасте 31 года и 33 лет. Также выяснилось, что кражи злоумышленники совершали в период с ноября 2021 года по февраль текущего года. По ночам они проникали в чужие дома, выносили имущество и скрывались на машине.

— Часть украденного сдали в пункты приема металла, а часть изъята по местам жительства подозреваемых. Ущерб от криминальной деятельности составил почти полмиллиона рублей, — добавили в областном УМВД.

Правоохранители установили их причастность к 21 хищению с частных территорий. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», они были объединены в одно производство, фигуранты находятся под домашним арестом.