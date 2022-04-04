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Музыкальная премьера «Волшебник Изумрудного города» состоялась в Москве
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Музыкальная премьера «Волшебник Изумрудного города» состоялась в Москве
3 апреля 2022 года на новой сцене Детского музыкального театра юного актера, что рядом с метро «Чистые пруды», состоялась премьера музыкального спектакля «Волшебник Изумрудного города».
Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на этой премьере. Детский музыкальный театр — самый новый театр в Москве, и на торжественном открытии его в марте 2021 года присутствовали президент нашей страны Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Великолепное здание детского театра, оснащенное самым современным сценическим и репетиционным оборудованием, стало еще одним культурным местом столицы. Благодаря усилиям известного режиссера и создателя театра Александра Федорова в нем сразу же закипела жизнь. Александр Федоров — режиссер, актер, Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, сказал перед премьерой:
— Мы впервые сделали новый спектакль на нашей новой сцене, волнительная премьера! В нашей театральной семье появился новый герой — замечательная девочка Элли. Она такая же фантазерка, как и Пеппи-длинный-чулок, такая же отчаянная, как Том Сойер, и такая же сильная и честная, как Оливер Твист, — сказал перед премьерой спектакля Александр Федоров «ВМ».
Спектакль, рассчитанный на категорию 6+, прекрасно смотрели дети и более младшего возраста. Для самых юных зрителей любезные билетеры раздавали специальные мягкие бустеры, чтобы им было лучше видно. Благодаря тому, что Александр Федоров лично посидел на каждом месте во время строительства, видно и слышно было прекрасно с любого места. Музыку к новому спектаклю написал известный композитор, дирижер Евгений Загот.
— Я старался, чтобы музыка эмоционально отзывалась во мне — ребенке, но одновременно, чтобы отвечала эстетическим запросам взрослого меня — композитора. Что вышло — судить вам, — сказал Евгений Загот.
Спектакль получился простым, понятным и очень добрым. Такими и должны быть спектакли для детей — зло узнаваемо, добро побеждает. Зрители встретили его овациями и несколько раз вызывали актеров на бис.
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