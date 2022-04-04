Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Строительство новой поликлиники в Ховрине завершили на 70 процентов

Лала Манушакян

Город
Строительство новой поликлиники в Ховрине завершили на 70 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Зеленоградская улица, 27к2 Карта всех событий

Детская поликлиника на 320 посещений в смену в районе Ховрино на севере Москвы готова на 70 процентов. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 4 апреля.

— Детскую поликлинику на 320 посещений в смену в районе Ховрино по адресу улица Зеленоградская, владение 27, корпус 1 введут в эксплуатацию в этом году. Строительная готовность составляет 70 процентов. В настоящее время проводится устройство фасада, внутренних перегородок, отделочные работы и монтаж светопрозрачных конструкций, — отмечает руководитель ведомства.

Известно, что учреждение предназначено для оказания первичной доврачебной, врачебной и первичной специализированной медико-санитарной помощи. В соответствии с новыми стандартами планировки поликлиник в медучреждении появятся отдельные входы для детской и взрослой поликлиники, наличие «второго света», а также зона комфортного ожидания.

Помимо этого, рабочие оборудуют объект велопарковками и детской площадкой. Пользоваться услугами поликлиники смогут и люди с ограниченными возможностями.

В здании также будут предусмотрены вестибюль, буфет, санузлы, зона приема анализов, медицинские кабинеты, фильтр-бокс, а также помещения для персонала на первом этаже.

Уточняется, что помимо оказания медицинской помощи в поликлиниках также учитываются комфортное нахождение пациентов и медперсонала, согласно утвержденному мэром Москвы Сергем Собяниным проекту «Новый московский стандарт поликлиник», передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также:
Строительство Москва Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Все мнения
О проекте