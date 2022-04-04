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Более 200 граммов героина изъяли у наркоторговцев в Брянске

Елена Самойлова

Происшествия
Более 200 граммов героина изъяли у наркоторговцев в Брянске
Фото: МВД Медиа

Брянские полицейские задержали граждан, продававших героин. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов остановили двух мужчин, находившихся под действием наркотиков.

— В ходе личного досмотра у граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте 21 и 22 лет полицейские нашли несколько свертков, предположительно, содержащих наркотическое вещество, — уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что 114 аналогичных пакетиков были обнаружены в арендованной квартире, где жили подозреваемые. Проведенная экспертиза показала, что в свертках находился героин, а общий вес изъятого составил 225 граммов.

Видео: МВД Медиа

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Также на них составили протоколы по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ лицом без гражданства». Фигуранты, как уточнили в МВД, заключены под стражу.

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