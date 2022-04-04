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Более десяти мужчин год крали имущество с завода в Тверской области

Георгий Соланович

Происшествия
Более десяти мужчин год крали имущество с завода в Тверской области
Фото: Пресс-служба суда

Следствие завершило расследование по уголовному делу о краже имущества с территории вагоностроительного завода в Тверской области. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фигурантами дела являются 12 человек. Девять из них — работники завода, а в качестве организатора преступной схемы выступает 33-летний житель Твери. Нелегальной деятельностью группа занималась с мая 2019 по май 2020 года.

— Лидер организованной группы размещал в Сети объявления о продаже различных товаров: сварочной проволоки, шлифовальных кругов, электроинструментов, запасных частей, расходных материалов, спецодежды и другого имущества. При поступлении заказа работники предприятия, вступившие в сговор с членами организованной группы, получали товарно-материальные ценности, которые, минуя производственный цех, переносились в специально оборудованные схроны на территории завода, — говорится в сообщении.

Территорию завода похищенные товары покидали на машине и так доставлялись к местам хранения для продажи. За все время работы схемы сумма ущерба составила более трех миллионов рублей. На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным приговором отправлено в суд для рассмотрения, передает «МВД Медиа».

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