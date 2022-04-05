Психотерапевт Мисевич назвала три главные причины состояния разбитости по утрам

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Жители мегаполиса часто жалуются на состояние разбитости по утрам. Это может быть связано сразу с несколькими проблемами со здоровьем. Например, с астенией или депрессией. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич.

— Астения — то состояние упадка физических и психических сил при минимальной нагрузке. Чувство разбитости не проходит после ночного сна или отдыха в течение дня. Характеризуется субъективным ощущением снижения уровня жизненной энергии на 30–50 процентов. Астения может быть признаком нарушением баланса между работой и отдыхом, расстройства адаптации, органического поражения головного мозга, — отметила Мисевич.

Что касается депрессии, говорит специалист, это заболевание с ранними пробуждениями в 3–5 утра без будильника, подавленным настроением в первой половине дня на протяжении двух недель, чувством собственной несостоятельности, вины, с утратой прежних интересов и и мотивации выполнять привычные дела.

Еще одной причиной состояния разбитости по утрам может стать тревожное расстройство.

Когда стресс сменяется новым стрессом, у любого человека может развиться тревожное расстройство. Мозг дает сигнал: «вокруг опасно», вегетативная нервная система переходит в режим повышенной возбудимости. Каждый орган от макушки до кончиков пальцев готовится активизировать способность человека убежать или защититься. Постоянное напряжение, повышенный тонус мышц могут нарушить и ночной сон, не дают расслабиться — это и является причиной разбитости по утрам. Кроме того, даже небольшое расслабление может обнаружить сильную усталость и боли, которые человек не замечает днем, — объясняет врач.

Чтобы понять, в чем причина ощущения усталости с самого утра, стоит обратиться к психотерапевту. Во-первых, говорит Мисевич, специалист может назначить необходимые анализы для выявления причины проблемы. А во-вторых, научит методам расслабления и облегчения засыпания. Поможет выявить причины этого состояния и обрести контроль над стрессовыми факторами. В зависимости от диагноза врач также подберет лекарства нужной группы (снотворные, транквилизаторы или антидепрессанты) и физиотерапию.